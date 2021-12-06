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MHP’li Yalçın’dan Akşener ve Yavaş’a sert tepki: Türkeş’in gerçek ailesi MHP’dir

A Haber
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Giriş: 06.12.2021 15:18
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara'daki olaylı Alparslan Türkeş anmasıyla ilgili tartışmalara değindi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok sert tepki gösterdi. Semih Yalçın, Alparslan Türkeş ilgili bir vakıf kurulacağını da belirtti.
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