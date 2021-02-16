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MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi

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Giriş: 16.02.2021 12:37
Güncelleme:16.02.2021 12:54
ABD'nin PKK'ya yardımlarını hatırlatan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan açıklamasında, "ABD PKK'ya binlerce tır silah yardımında bulundu. Sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi bu mağaralar sadece teröristlerin yapabileceği yerler değil. Buralarda 7 katlı, demir kapıların olduğu, yaşam alanlarının olduğu mağaralar var." ifadelerine yer verdi.
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