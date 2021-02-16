MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi

ABD'nin PKK'ya yardımlarını hatırlatan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan açıklamasında, "ABD PKK'ya binlerce tır silah yardımında bulundu. Sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi bu mağaralar sadece teröristlerin yapabileceği yerler değil. Buralarda 7 katlı, demir kapıların olduğu, yaşam alanlarının olduğu mağaralar var." ifadelerine yer verdi.