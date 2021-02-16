- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
ABD'nin PKK'ya yardımlarını hatırlatan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan açıklamasında, "ABD PKK'ya binlerce tır silah yardımında bulundu. Sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi bu mağaralar sadece teröristlerin yapabileceği yerler değil. Buralarda 7 katlı, demir kapıların olduğu, yaşam alanlarının olduğu mağaralar var." ifadelerine yer verdi.