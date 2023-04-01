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MHP’den vekil adaylarını belirleme çalışması! Son lise 3 Nisan’da Bahçeli’ye sunulacak

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Giriş: 01.04.2023 16:22
Milletvekili aday listesini “merkezi yoklama” ile belirleyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde çalışmalar devam ediyor. Komisyon çalışmalarını hafta sonu tamamlayarak son listeyi 3 Nisan Pazartesi günü MHP lideri Bahçeli'ye sunacak.
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