MHP’den vekil adaylarını belirleme çalışması! Son lise 3 Nisan’da Bahçeli’ye sunulacak

Milletvekili aday listesini “merkezi yoklama” ile belirleyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde çalışmalar devam ediyor. Komisyon çalışmalarını hafta sonu tamamlayarak son listeyi 3 Nisan Pazartesi günü MHP lideri Bahçeli'ye sunacak.

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