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MHP’den cinsiyet değişikliğine karşı teklif: “Tıbbi zorunluluk dışında yasaklanmalı”

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Giriş: 09.12.2022 09:25
MHP, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırlıyor. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,  LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini teşvik etmenin yasaklanması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...
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