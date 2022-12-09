09 Aralık 2022, Cuma
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MHP’den cinsiyet değişikliğine karşı teklif: “Tıbbi zorunluluk dışında yasaklanmalı”
MHP, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırlıyor. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini teşvik etmenin yasaklanması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...