MHP'de MYK toplanıyor! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli dün görüşmüştü

Dün Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü. Bugün de MHP MYK toplantısı var. Cumhur İttifakı'ndaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN