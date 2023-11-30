30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP'de MYK toplanıyor! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli dün görüşmüştü

MHP'de MYK toplanıyor! Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli dün görüşmüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2023 12:18
Dün Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü. Bugün de MHP MYK toplantısı var. Cumhur İttifakı'ndaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP’de MYK toplanıyor
MHP'de MYK toplanıyor
Site yönetimi çetelerin eline mi geçti?
Site yönetimi çetelerin eline mi geçti?
MSB’den flaş açıklamalar
MSB'den flaş açıklamalar
Fahiş fiyata rekor ceza yolda
Fahiş fiyata rekor ceza yolda
CHP HEDEP ile yeni sayfa açacak!
CHP HEDEP ile yeni sayfa açacak!
İYİ Parti’de bir istifa daha!
İYİ Parti’de bir istifa daha!
Selin ardından Bursa’da son durum!
Selin ardından Bursa'da son durum!
Özgür Özel İYİ Parti’ye geldi
Özgür Özel İYİ Parti'ye geldi
Gazze’de ateşkes bitince ne olacak?
Gazze'de ateşkes bitince ne olacak?
Kılıçdaroğlu kime ne mesaj verdi?
Kılıçdaroğlu kime ne mesaj verdi?
İsrail Batı Şeria’da 2 çocuğu öldürdü!
İsrail Batı Şeria’da 2 çocuğu öldürdü!
Yahudi yapımcı İsrail vatandaşlığını iptal etti!
Yahudi yapımcı İsrail vatandaşlığını iptal etti!
Daha Fazla Video Göster