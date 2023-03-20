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MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 15:35
Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilliği aday adaylığı süreci yarın sona eriyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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