MHP'de adaylık için kaç kişi başvurdu? Cumhur İttifakı’nda son durum ne?

MHP genel merkezinde yerel seçimler için adaylık başvuruları devam ediyor. Adayları incelemek üzere 15 kişilik komisyon kuruldu. Yerel seçime hazırlık çalışmaları, 15 Aralık'ta sona erecek. Çalışmalar hakkında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu’ne konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Cumhur İttifakı hiçbir pürüzü olmayan bir ittifak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun “Anayasa” olacak. Türkiye hak ettiği “Anayasa’ya” kavuşacak.” dedi.

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