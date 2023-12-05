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MHP'de adaylık için kaç kişi başvurdu? Cumhur İttifakı’nda son durum ne?

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 12:23
Güncelleme:05.12.2023 12:27
MHP genel merkezinde yerel seçimler için adaylık başvuruları devam ediyor. Adayları incelemek üzere 15 kişilik komisyon kuruldu. Yerel seçime hazırlık çalışmaları, 15 Aralık'ta sona erecek. Çalışmalar hakkında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu’ne konuşan  MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Cumhur İttifakı hiçbir pürüzü olmayan bir ittifak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun “Anayasa” olacak. Türkiye hak ettiği “Anayasa’ya” kavuşacak.” dedi.
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