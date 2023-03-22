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MHP'de adaylık başvuruları tamamlandı

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 16:46
Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adaylığı başvuruları tamamlandı. Milletvekili aday adaylığı için bugüne kadar kaç kişi başvurdu? A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.
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