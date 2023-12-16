MHP’de adaylık başvuruları bitti

AK Parti, Cumhur İttifakı paydaşları ile yerel seçimler için iş birliği arayışını sürdürüyor. Önceki gün Büyük Birlik Partisi ve HüdaPar heyetlerini ağırlayan AK Parti, bir yandan da MHP ile 12'nci buluşmaya hazırlanıyor.