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MHP'de aday adaylığı başvuruları başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 11:37
MHP'de milletvekilliği adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvurular, 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona erecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili aday adaylığı için başvuru takviminin belirlendiğini hatırlattı. Başvuruların saat 09.00 itibarıyla başlayacağını, 21 Mart Salı günü saat 17.00’de sona ereceğini kaydetti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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