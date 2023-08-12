12 Ağustos 2023, Cumartesi
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MHP ve İYİ Parti ortak noktada buluşacak mı?
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler için İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. İYİ Parti kanadından MHP’nin çağrısına cevap geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamalarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.