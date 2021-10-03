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MHP toplantısına giderken kaza yaptılar | Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi daha hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.10.2021 14:37
MHP Bölge İstişare Toplantısı’na katılmak için Bartın’dan Ankara’ya gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada Bartın belediye başkan yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Halil Tekin aktardı.
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