03 Ekim 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP toplantısına giderken kaza yaptılar | Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi daha hayatını kaybetti
MHP Bölge İstişare Toplantısı’na katılmak için Bartın’dan Ankara’ya gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada Bartın belediye başkan yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Halil Tekin aktardı.