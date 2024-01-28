28 Ocak 2024, Pazar
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MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün Mersin'de olacak
Türkiye, yerel seçimlere giderken Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçim mitinglerine aday çıkardığı iki büyükşehirle başlıyor. Bu kapsamda ilk miting bugün Mersin'de yapılacak. MHP mitingleri "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla düzenlenecek. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısını hatırlatacak. Yerel ile merkezi yönetim arasındaki uyumun önemini anlatacak.