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MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün Mersin'de olacak

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Giriş: 28.01.2024 10:02
Türkiye, yerel seçimlere giderken Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçim mitinglerine aday çıkardığı iki büyükşehirle başlıyor. Bu kapsamda ilk miting bugün Mersin'de yapılacak. MHP mitingleri "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla düzenlenecek. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısını hatırlatacak. Yerel ile merkezi yönetim arasındaki uyumun önemini anlatacak.
MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün
MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün
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