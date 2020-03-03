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03.03.2020

MHP Milletvekili Sermet Atay'dan Bahar Kalkanı açıklaması: İdlib'de ne işimiz var diyenler... |Video

Bahar Kalkanı Harekatı ile rejime darbeler vurulmaya devam ediyor. Operasyonlarda şu ana kadar 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirilirken 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 TOP/OBÜS/ÇNRA'nın imha edildiği bildirildi. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, son gelişmeleri ve süreci A Haber’e yorumladı. Atay, Bahar Kalkanı Harekatı’nın meşru müdafaa sonucu olduğunu belirterek, "Ordumuzun ve devletimizin her zaman yanındayız." ifadesinde bulundu.

Bahar Kalkanı Harekatı ile rejime darbeler vurulmaya devam ediyor. Operasyonlarda şu ana kadar 2 bin 557 rejim askeri etkisiz hale getirilirken 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 TOP/OBÜS/ÇNRA'nın imha edildiği bildirildi. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay son gelişmeleri ve süreci A HABER'e yorumladı. Atay, Bahar Kalkanı Harekatı'nın meşru müdafaa sonucu olduğunu belirterek; 'Ordumuzun ve devletimizin her zaman yanındayız.' ifadesinde bulundu.

"İDLİB'DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLER YA DIŞ POLİTİKADAN ANLAMIYOR YA DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI DEĞİLDİR"

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay şu notları kaydetti:

"Şu anda Türkiye sınırında 1 milyon mülteci bekliyor ve böyle bir tehlike varken halen 'İdlib'de ne işimiz var' demek hayal ötesi bir durumdur. Bitişiğimizdeki savaşın her an Türkiye'ye sıçraması muhtemeldir. Orada 4 milyon kişi rejim tarafından kıstırılıyor ve üzerine bombalar yağdırılıyor. Onlar kaçacağı tek yer ise Türkiye'dir ve ülkemiz daha büyük bir mülteci tehlikesi altındadır. Türkiye çok anlamlı ve düzgün bir dış politika izlemektedir. Bahar Kalkanı Harekatı'na başlandıysa bu sadece meşru müdafaanın sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en güçlü olması gereken zamandadır ve muhalefetin bunu kullanmaması gerekir. Bu noktada yapılması gereken ordumuzu desteklemek ve güvenmektir. İdlib'de ne işimiz var diyenler, ya dış politikadan anlamayan insanlardır ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Bizlerin Suriyelileri herhangi bir yere sürme durumumuz yoktur ve yalnıza gitmek isteyen insanların önündeki engeller kalkmıştır. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de belirttiği gibi, Bahar Kalkanı Harekatı'nda bizler devletimizin ve milletimizin yanında yer almaktayız ve tavrımız nettir."

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