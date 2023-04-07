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MHP listesini YSK'ya teslim etti! MHP'li Feti Yıldız: 600 adayın, 510'u erkek, 90'ı kadın

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 13:08
Milliyetçi Hareket Partisi, milletvekili aday listesini Yüksek Şeçim Kurulu'na teslim etti. 600 adayın, 510'u erkek, 90'ı kadın. 26-40 yaş grubu arasından 195 aday listelerde yer buldu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.
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