22 Mart 2022, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği’ne sert tepki: TTB kapatılmalıdır, hesap sorulmalıdır
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nde sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türk Tabipler Birliği mutlak suretle kapatılmalıdır. Bu örgütün hiçbir hekimi temsil edemeyeceği bilinmelidir." ifadelelerini kullandı.