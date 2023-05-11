MHP lideri Devlet Bahçeli'den Tokat'ta önemli açıklamalar: Cumhur İttifakı dünyaya Türk mührüdür

MHP lideri Devlet Bahçeli, Tokat'ta düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı için "Dünyaya Türk mührüdür" ifadelerini kullandı. MHP lideri diğer yandan 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye tarihinin en kritik seçimi olduğunu vurguladı.