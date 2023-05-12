MHP lideri Devlet Bahçeli'den The Economist'in skandal manşetlerine tepki: Nifak saçıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray Mitingi'nde Batı'nın Türkiye seçimleriyle ilgili skandal manşetlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "The Economist dergisi manşetiyle nifak saçıyor. Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor." dedi.