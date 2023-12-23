MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörle mücadele mesajı: Bu şerefsizlerin kökünü kazımak mukaddes bir görevdir

Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadele konusunda bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." dedi.

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