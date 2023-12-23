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MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörle mücadele mesajı: Bu şerefsizlerin kökünü kazımak mukaddes bir görevdir

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 14:22
Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadele konusunda bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." dedi.
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