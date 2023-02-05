05 Şubat 2023, Pazar
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Tekirdağ'da önemli açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: Geleceği varsa göreceği de var
Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli Tekirdağ'da düzenlenen "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sloganını hedef alan Bahçeli, "Filmlerden replik çalan Kılıçdaroğlu gelse ne olur gelmese ne" dedi. ABD öncülüğündeki Batı ülkelerinin yaptırım tehditlerine de tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye hizaya sokulacak bir ülke değil" şeklinde konuştu.