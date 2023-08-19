MHP lideri Devlet Bahçeli’den subay çizmeli mesaj: Kıbrıs Türktür | Arka fonda dikkat çeken müzik...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de provokasyona yeltenen BM ve Rumlara çizmelerini giyerek mesaj verdi. Bahçeli mesajına "Kıbrıs Türk'tür" notunu düştü. Videoda çalan müzik ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...