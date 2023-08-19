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MHP lideri Devlet Bahçeli’den subay çizmeli mesaj: Kıbrıs Türktür | Arka fonda dikkat çeken müzik...

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Giriş: 19.08.2023 20:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de provokasyona yeltenen BM ve Rumlara çizmelerini giyerek mesaj verdi. Bahçeli mesajına "Kıbrıs Türk'tür" notunu düştü. Videoda çalan müzik ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...
Bahçeli’den subay çizmeli mesaj
Bahçeli’den subay çizmeli mesaj
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