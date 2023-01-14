MHP lideri Devlet Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız

MHP'nin Kızılcahamam kampı devam ediyor. Kampta açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin örtüştüğüne dikkat çekerek, "Güfte ile beste örtüşmüştür" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı, başörtüsü düzenlemesi, seçim tarihi ve 6’lı masaya ilişkin açıklamalar yaptı.

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