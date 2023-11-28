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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert sözler: HEDEP demek CHP demektir!

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Giriş: 28.11.2023 11:20
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak "Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in yeni yüzyılında insanüstü bir gayretle çalışıyoruz." dedi. CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "HEDEP demek CHP demektir." ifadelerini kullandı.
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