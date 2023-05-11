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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ordu'da önemli açıklamalar

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Giriş: 11.05.2023 14:26
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Ordu mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
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