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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Meclis'te terörist istemiyoruz

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Giriş: 26.12.2023 11:21
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Partisi'ne tepki gösterirken 4 öneride bulundu. Bahçeli, "TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz. 57 DEM Partili vekilinin maaşı kesilmeli şehit ailelerine aktarılmalı" ifadelerini kullandı..
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