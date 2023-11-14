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MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: AYM'nin yetkisini açtığı kesin! Ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

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Giriş: 14.11.2023 11:30
Güncelleme:14.11.2023 11:30
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmüne bir kez daha tepki gösterirken "İsrail korkak olduğunu belgeledi." dedi. Bahçeli ayrıca Batı'nın ikiyüzlü tavrına da dikkat çekti. Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Bahçeli, "31 Mart'ta İmamoğlu'nu eve göndereceğiz." dedi. Netanyahu'nun Arap devletlerini tehdidine sert tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'nin kimseye eyvallahı yoktur" ifadelerini kullandı. Yüksek yargıdaki yetki tartışması konusunda Anayasa Mahkemesi'ne tepki gösteren Bahçeli, "AYM adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır." dedi.
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Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
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