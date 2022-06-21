21 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Netflix’e tepki: Haddini aşmıştır
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dijital yayın platformu Netflix'e sert tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, “Ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz?” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.