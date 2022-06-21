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MHP lideri Devlet Bahçeli’den Netflix’e tepki: Haddini aşmıştır

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 13:28
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dijital yayın platformu Netflix'e sert tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, “Ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz?” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.
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