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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili flaş açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 16:29
MHP lideri Devlet Bahçeli, Mardin ve Gaziantep'te yaşanan trafik kazalarıyla ilgili, "Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır" dedi.
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