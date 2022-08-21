21 Ağustos 2022, Pazar
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili flaş açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli, Mardin ve Gaziantep'te yaşanan trafik kazalarıyla ilgili, "Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır" dedi.