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MHP' lideri Devlet Bahçeli'den Kütahya'da önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2023 17:38
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünenlerde sağlıklı bir ilişki kurmak zorundayız diyen Anayasa Mahkemesi neyi kast etmiştir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini çok net bir şekilde aştığını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz" dedi.
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