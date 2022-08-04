04 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP lideri Devlet Bahçeli'den KPSS tepkisi: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli
MHP lideri Devlet Bahçeli, "KPSS'de 20 soruya kimlerin tam doğru cevap verdiği tespit edilerek işlem yapılmalıdır" dedi.