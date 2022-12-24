MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile 'baba-oğul gibiyiz' açıklamasına sert tepki: Menfaat çatışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla düzenlenen 18. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 'baba-oğul gibiyiz' açıklamasına sert tepki gösteren Bahçeli, "Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 2 partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır." dedi.