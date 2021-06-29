29 Haziran 2021, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun Katar yalanına sert tepki: Ahlak ve etik kaygısı varsa gençlerden özür dilemeli
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanına sert tepki gösteren Bahçeli, "Yine kendini rezil etti. Gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı" dedi. Bahçeli, "Ahlak ve etik kaygısı varsa gençlerden özür dilemeli" ifadelerini kullandı.