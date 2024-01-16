16 Ocak 2024, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den kara operasyonları için yeni mesaj: Sınırımızda huzur hattı kurulmalı
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken CHP'ye DEM Parti ile yaptığı ittifak nedeniyle sert sözlerle yüklendi. Bahçeli "İçeride demlenip dışarıdan yemleniyorlar" derken CHP'nin akli ve siyasi melekelerini kaybettiğini vurguladı. Yerel seçimleri de değerlendiren Bahçeli, İstanbul'un muradına kavuşacağını söylerken "Yerel yönetimlerde ölü toprağını kaldıracağız" dedi. İsrail ve ABD'nin Gazze'de insan haklarını hiçe saydığını belirten Bahçeli "Akıttıkları kanın hesabını verecekler" ifadelerini kullandı. Sınırda bir huzur hattı kurulması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, güvenlik toplantısında alınan kararları desteklediklerinin altını çizdi.