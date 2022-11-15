MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! CHP'ye terörle arana mesafe koy çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Beyoğlu'ndaki terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, muhalefeti de hedef aldı. CHP'nin kayıtsız kalışına sert çıkan MHP lideri Bahçeli, "HDP, PKK'nın yoldaşı, CHP'nin ikiz kardeşi, diğer marjinal partilerin çıkar ortağıdır" dedi. "CHP'ye çağrımdır. Terörle arasına net bir mesafe koysun" şeklinde konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Türkiye düşmanlarının yaptığı hain planların tutmayacağını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Görüldüğünüz yer, gömüldüğünüz yer olacak." ifadelerine yer verdi.