MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda kritik açıklama: HDP kapatılsın

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin ilkesiz saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Hükümeti düşürmek için vatanı düşürmeye hazırlar. Ancak bu vatan düşmeyecek" dedi. Erken seçim çığırtkanlığına tepki gösteren Bahçeli, Türkiye'nin gündeminde böyle bir maddenin olmadığını belirtti.

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