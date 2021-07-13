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MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABD'ye FETÖ tepkisi

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Giriş: 13.07.2021 11:57
Son dakika haberleri.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen MHP lideri Bahçeli ABD ve muhalefete FETÖ tepkisinde bulundu. FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, CHP ve İP'i de FETÖ ile birlikte olmakla eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'kadro' iddialarını da hedef alan Bahçeli, "Bildiğin bir şey varsa ve açıklamıyorsan namertsin" diyerek tepki gösterdi.
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