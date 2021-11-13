13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2021 18:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz ile ilgili bir mesaj yayımladı. Bahçeli sosyal meydan yaptığı açıklamasında, "Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum." dedi.
Bahçeli’den Başak Cengiz mesajı
Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte Eski Türkiye’de sağlık sistemi
İşte Eski Türkiye'de sağlık sistemi
Eğitimde büyük değişim ve dönüşüm süreci
Eğitimde büyük değişim ve dönüşüm süreci
ABD’li eski komutan Ben Hodges A Haber’e konuştu: ABD YPG’ye silah desteğini sonlandırmalı
ABD’li eski komutan Ben Hodges A Haber’e konuştu: ABD YPG’ye silah desteğini sonlandırmalı
CHP terör örgütünün davetine ne diyecek?
CHP terör örgütünün davetine ne diyecek?
Kumpasın finansörü: Thomas Scaott Kaplan!
Kumpasın finansörü: Thomas Scaott Kaplan!
Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru
Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru
Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha gerçekleştiriyor
Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha gerçekleştiriyor
Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye telefonu
Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
3 yaşındaki Müslüme’den 3 gündür haber yok!
3 yaşındaki Müslüme'den 3 gündür haber yok!
KKTC’de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı!
KKTC’de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı!
Daha Fazla Video Göster