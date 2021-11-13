MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz ile ilgili bir mesaj yayımladı. Bahçeli sosyal meydan yaptığı açıklamasında, "Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum." dedi.