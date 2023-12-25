25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye DEM Parti tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye DEM Parti tepkisi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 15:13
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de bütçe görüşmeleri yapılırken sıra DEM Partisi'ne gelince Genel Kurulu terk etti. Açıklama yapan Bahçeli, DEM Parti konusunda AYM'ye tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli’den AYM’ye DEM Parti tepkisi!
Bahçeli'den AYM'ye DEM Parti tepkisi!
50 metre derinliğinde vadi oluştu
50 metre derinliğinde vadi oluştu
Doğu’yu kar vurdu! Yollar kapandı
Doğu'yu kar vurdu! Yollar kapandı
Beytüllahim’de Gazze dayanışması!
Beytüllahim'de Gazze dayanışması!
PKK’nın enerji tesisleri vuruluyor
PKK’nın enerji tesisleri vuruluyor
Sabiha Gökçen’e 2. pist dualarla açıldı
Sabiha Gökçen'e 2. pist dualarla açıldı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TSK’nın Irak’taki üs yapılanması nasıl?
TSK’nın Irak’taki üs yapılanması nasıl?
Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2. pist
Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2. pist
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon
MİT'ten Süleymaniye’de nokta operasyon
İsrailli rehineden çarpıcı itiraf!
İsrailli rehineden çarpıcı itiraf!
İki şüpheli gözaltına alındı!
İki şüpheli gözaltına alındı!
Daha Fazla Video Göster