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MHP lideri Devlet Bahçeli'den ayçiçek yağı provokasyonlarına tepki

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Giriş: 08.03.2022 11:49
Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına tepki gösteren Bahçeli, "Bir yanda müzakere bir yanda operasyon ikircikli tutumdur" dedi. Ayçiçek yağı stokçularını hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Onurlarını da sattılar" ifadelerine yer verdi. CHP'nin provokasyonlarına sert çıkan Bahçeli, "Yağsız yemek olur ancak yarınsız Türkiye olmaz" şeklinde konuştu.
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Ayçiçek yağı provokasyonlarına tepki
Ayçiçek yağı provokasyonlarına tepki
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