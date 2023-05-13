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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Antalya'da 14 Mayıs öncesi kritik mesaj: Tarihi günün arifesindeyiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2023 17:44
Seçimlere saatler kala partiler de son mitinglerini yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mayıs öncesi son mitingini Antalya'da düzenledi. Bahçeli konuşmasında "Tarihi günün arifesindeyiz. Herkesten ricam sandığa gidip geleceğinize sahip çıkın." dedi.
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