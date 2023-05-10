10 Mayıs 2023, Çarşamba
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun'da düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, 7'li koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na "PKK'nın adayıdırı. FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur" derken, koalisyon masasının ortağı olan İYİ Parti lideri Meral Akşener için ise zehir zemberek ifadeler kullandı.