MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk ekonomisi sert kuşatma altında

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk ekonomisi sert kuşatma altındadır. Karşımızdaki tablonun hiçbir ekonomik temeli yok" ifadelerini kullandı. "Karşımızdaki tablonun hiçbir ekonomik temeli yoktur." diyen Bahçeli, "Stokçular, karaborsacılar, fırsatçılar, ekonomik bylokçular, iç ve dış ihanetin azılı failleri devreye girmişler, millete ve devlete saldırı üstüne saldırı planlayarak harekete geçmişlerdir. Oyun büyük, oyun vahşi, oyun düşmancadır." diye konuştu.