18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk ekonomisi sert kuşatma altında

MHP lideri Devlet Bahçeli: Türk ekonomisi sert kuşatma altında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2021 17:11
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk ekonomisi sert kuşatma altındadır. Karşımızdaki tablonun hiçbir ekonomik temeli yok" ifadelerini kullandı. "Karşımızdaki tablonun hiçbir ekonomik temeli yoktur." diyen Bahçeli, "Stokçular, karaborsacılar, fırsatçılar, ekonomik bylokçular, iç ve dış ihanetin azılı failleri devreye girmişler, millete ve devlete saldırı üstüne saldırı planlayarak harekete geçmişlerdir. Oyun büyük, oyun vahşi, oyun düşmancadır." diye konuştu.
Bahçeli: Türk ekonomisi sert kuşatma altında
Bahçeli: Türk ekonomisi sert kuşatma altında
Dövizdeki anormal artış neden?
Dövizdeki anormal artış neden?
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü
Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!
Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!
ASELSAN’dan Katar iddialarına yanıt!
ASELSAN'dan Katar iddialarına yanıt!
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim
Rusya’dan Türkiye’ye uzanan hikaye!
Rusya’dan Türkiye’ye uzanan hikaye!
Bitmeyen yol çalışması çileye döndü!
Bitmeyen yol çalışması çileye döndü!
İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde!
İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde!
Ümitcan’ın annesinin ölümünde flaş karar
Ümitcan'ın annesinin ölümünde flaş karar
İşte TOGG’un yeni logosu
İşte TOGG'un yeni logosu
Stokçulukla mücadelede yeni dönem!
Stokçulukla mücadelede yeni dönem!
Daha Fazla Video Göster