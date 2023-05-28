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MHP Lideri Devlet Bahçeli Oyunu Kullandı

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Giriş: 28.05.2023 12:18
MHP Lideri Devlet Bahçeli Oyunu Ankara'da Kullandı, MHP Lideri açıklamalarda bulundu: “Yeni yüzyılın ilk seçimi, tamamlanmış olmaktadır.” “Türk milleti, olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. İnşallah hayırlara vesile olur.” dedi.
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