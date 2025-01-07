MHP lideri Devlet Bahçeli: Kavgayla gideceğimiz bir yol yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada etnik bloklaşmadan artık bahsedilemeyeceğini söyledi. Devlet Bahçeli, terörün son bulacağını ve kardeşliğin geleceğini belirtti. Türk milletinin rahat bir nefes alacağına dikkat çeken Bahçeli, kavgayla bir yere varılamayacağını ifade ederek kronik sorunların çözüleceğini söyledi. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaklarını söyleyen Bahçeli "Kesinlikle sonuna kadar yaşatacağız." dedi.

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