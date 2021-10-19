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MHP lideri Devlet Bahçeli: Kavala Sorosçu’dur, Demirtaş da teröristtir

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.10.2021 11:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu Bahçeli, "Kılıçdaroğlu utanmadan sormuş; Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Osman Kavala sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de demir parmaklıkların arkasıdır" dedi.
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