MHP lideri Devlet Bahçeli: Kavala Sorosçu’dur, Demirtaş da teröristtir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu Bahçeli, "Kılıçdaroğlu utanmadan sormuş; Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Osman Kavala sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de demir parmaklıkların arkasıdır" dedi.