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MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki kritik görüşme başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 12:15
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında dün sürpriz bir şekilde planlanan görüşme bugün Meclis'te gerçekleşiyor. Özel, saat 12.00 sıralarında Bahçeli'yi ziyaret etti. Öte yandan hatırlanacağı üzere, Başkan Erdoğan'ın 2 Mayıs Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmesiyle birlikte siyasette yeni bir dönemine girilmişti.
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