27 Mayıs 2023, Cumartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Devlet ve siyaset krizine yatırım yapan kaybetmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Etimesgut ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, “Devlet ve siyaset krizine yatırım yapan kaybetmeli. Kılıçdaroğlu'nun en ciddi karın ağrısı Savunma Sanayii’ndeki muhteşem atılımlar, ülkemizin muazzez ilerleyişidir. 14 Mayıs'tan sonra tahammülsüzlüklerini iyice deşifre ettiler. Depremzede vatandaşlarımıza ağır hakaret ettiler. Sosyal medyada deprem mağduru insanlarımıza küfür savuranlara insan denilmesi de insanlık değerlerine iftiradır. Gerçek manada kimin demokrasiye bağlı olduğu, kimin demokrasi karşısında konuşlandığı ayyuka çıkmıştır.” dedi.