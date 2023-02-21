21 Şubat 2023, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Dayanıklı binalar yapmaktan başka çaremiz yoktur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dün deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre 6.7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir." diyen Devlet Bahçeli, "Dayanıklı bina yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur. Etkin bir denetim mekanizması ile hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır" ifadelerini kullandı. İstanbul depremine karşı hazırlık çağrısında bulunan Bahçeli, "İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazır olmalıyız." dedi.