26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2021 15:54
MHP'nin 13. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli, yeni Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte önce Anıtkabir'i ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

ÖNCE ANITKABİR'E ARDINDAN ALPARSLAN TÜRKEŞ'E

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimi hafta gerçekleşen 13 . Olağan Büyük Kongresi'nde bir kez daha Genel Başkan seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte önce Anıtkabir'i ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Külliye'de kritik aşı toplantısı
Külliye'de kritik aşı toplantısı
Mansur Yavaş'ın şovu kısa sürdü!
Mansur Yavaş'ın şovu kısa sürdü!
MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Geçmişten bugüne değişmeyen mücadele
Geçmişten bugüne değişmeyen mücadele
Harp okulları yönetmeliğinde değişiklik
Harp okulları yönetmeliğinde değişiklik
Hrant Dink davasında flaş gelişme! Hrant Dink davasında cezalar açıklandı
Hrant Dink davasında flaş gelişme! Hrant Dink davasında cezalar açıklandı
Hrant Dink davasında karar
Hrant Dink davasında karar
İmamoğlu'nun bir vaadi daha boş çıktı!
İmamoğlu'nun bir vaadi daha boş çıktı!
Başkan Erdoğan'dan A takımına ilk talimat!
Başkan Erdoğan'dan A takımına ilk talimat!
Hrant Dink davasında karar günü
Hrant Dink davasında karar günü
Ateş açan teröristlere misliyle karşılık verildi
Ateş açan teröristlere misliyle karşılık verildi
Daha Fazla Video Göster