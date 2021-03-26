MHP lideri Devlet Bahçeli Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli, yeni Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte önce Anıtkabir'i ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

ÖNCE ANITKABİR'E ARDINDAN ALPARSLAN TÜRKEŞ'E

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimi hafta gerçekleşen 13 . Olağan Büyük Kongresi'nde bir kez daha Genel Başkan seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte önce Anıtkabir'i ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.