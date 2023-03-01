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MHP lideri Bahçeli'nin Elbistan'daki uyarısı ODA TV tarafından işte böyle çarpıtıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2023 16:27
Cumhur İttifakı, depremzedeleri ziyaret etmek ve yapılan çalışmaları yakından incelemek üzere dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Ziyaret sırasında "Elbistan il olsun" pankartı açmak isteyen az sayıdaki kişileri, MHP lideri Devlet Bahçeli gereğince uyararak afişlerin inmesini istedi. Bahçeli'nin bu sırada yaptığı "Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok." konuşması sosyal medya trolleri ve ODA TV tarafından işte böyle çarpıtıldı.
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